LOL дня. У Харкові жінка викликала копів на чоловіка, що втік після сексу (відео)

Жінка викликала поліцію через образу на чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові жінка викликала поліцію, тому що після сексу від неї втік коханий. За її словами, вона вирішила звернутися до правоохоронців через образу.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

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Купив крем та втік

На відео можна побачити, як спочатку жінка представляється на камеру. Потім вона пояснює поліцейським, що викликала їх через жіночу образу. За словами мешканки Харкова, у неї з чоловіком був оральний секс, але після цього коханий втік.

"Мене ніхто не ґвалтував. Це помилковий виклик. Фактично оральний секс був, але це було добровільно. Викликала поліцію через образу. Чоловік купив мені сигарети, каву та крем для обличчя, але втік. А я закохалася. Ну, як завжди" — сказала жінка.

Увага! На відео є нецензурна лексика

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