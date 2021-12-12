LOL дня. У Мелітополі жінка викидала сміття без паспорта і потрапила до суду

Мешканка Мелітополя постала перед судом, бо викидала сміття без паспорта. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області жінка постала перед судом через те, що виносила сміття без паспорта і, отже, порушила карантинні вимоги.

Про це повідомила суддя міськрайонного суду Лілія Дараган, передає РІА "Мелітополь".

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Подробиці інциденту

Як стало відомо, жінка виносила сміття та перебувала на вулиці без документів, що посвідчують особу.

"Судом було враховано ту обставину, що не було такої значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження. Тому що ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення – воно одне тільки може бути – 17 тисяч гривень штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів – і 17 тисяч гривень штраф", – розповіла суддя.

Подібні зауваження

За словами Дараган, штраф отримав водій маршрутки, який був за кермом без маски. Крім того, складено кілька протоколів стосовно закладів громадського харчування, які пускали відвідувачів усередину: один з них сплатив штраф добровільно, а з інших стягуватимуть примусово.

Скільки порушників карантинних обмежень?

За рік до Мелітопольського міськрайонного суду надійшов 631 матеріал за порушення громадянами карантинних обмежень. У 388 з розглянутих 489 випадків судді обійшлися усним попередженням, а 87 справ закрили через відсутність складу адмінпорушення.

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