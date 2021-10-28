Львівська область увійде до "червоної зони": список обмежень

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Львівська область з 30 жовтня переходить до "червоної зони" карантину . Таким чином, діятиме безліч обмежень.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Що забороняється?
Забороняється прийом відвідувачів:
- сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;
- у торгово-розважальних центрах;
- у інших закладах розважальної діяльності;
- суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за винятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.);
Також забороняється:
- проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;
- робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;
- діяльність ринків, крім продовольчих;
- відвідання закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;
- посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;
- проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;
- робота підвісних канатних доріг;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).
Кого обмеження не торкнуться?
Обмеження не діють, якщо є:
- негативний результат COVID-тесту, проведеного не більше як за 72 год (крім тих, які не досягли 18 років);
- документ, що підтверджує проведення повного курсу вакцинації (COVID-сертифіката);
- довідка, що свідчить про одужання від COVID-19.
В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська