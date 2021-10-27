Ляля та Малиш переїжджають. Із Запоріжжя до Нідерландів відправили бурих ведмедів (фото, відео)

Із Запоріжжя до Нідерландів відправили бурих ведмедів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерланди із Запоріжжя 27 жовтня відправили двох бурих ведмедів. Ляля та Малиш майже три десятки років жили у зоокутку запорізької дитячої залізниці.

Про це пише "Сьогодні".

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Тварини навіть перебували на балансі "Укрзалізниці". За новими правилами утримання хижаків, клишоногим був потрібний новий великий вольєр із басейном. Коштів на перебудову приміщення у зоокутку немає, тому запоріжці запропонували передати ведмедів до закордонного зоопарку.

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Оформлення документів тривало близько пів року, за цей час ведмедям запломбували зуби і вживили ідентифікаційні чіпи. Сьогодні їх пересадили до похідних кліток, які за допомогою підйомника завантажили у спеціальну машину. На ній ведмеді у супроводі зоозахисників вирушили до Нідерландів.

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"Ведмедів дійсно утримували із любов’ю та щирістю, але обставини такі, що вони перебували серед металу та бетону і саме це стало вирішальним фактором для нас, саме тому ми вирішили їх врятувати, бо ведмеді не бачили нічого зеленого, ні трави, ні землі. Ведмеді поїдуть до Голландії до лісу. Це місце називається "Ведмежий рай". Це два гектари угідь, відкритої місцевості. Там є водоспад, місце для вигулу, навіть є місце, де ведмеді зможуть впадати у сплячку", – розповіла директор зоопарку Інгрід Вермюлен.

Подорож до Нідерландів триватиме близько п'ятдесяти годин. На новому місці Ляля та Малиш місяць перебуватимуть на карантині, а потім переселяться у справжній ліс, де проживатимуть разом із сімома родичами.

"Справа в тому що помінялися умови утримання подібних тварин в умовах неволі і ми не маємо змоги покращити умови утримання це по-перше по-друге вед ведмедів внесли до червоної книги України. За жорстоке поводження з такими тваринами передбачені чималі штрафи тому саме те, що ми від них позбавилися це мабуть і краще для дитячої залізниці", – розповів зоотехнік запорізької дитячої залізниці Олександр Фокін.

Як тварини готуються до Геловіну

У Київському зоопарку напередодні Геловіну оголосили "гарбузовий тиждень". Поки місцеві мешканці ласуватимуть гарбузами, відвідувачі зможуть помилуватися ними.

Гарбуз – дуже корисний овоч як для людей, так і для тварин. У ньому багато кальцію, калію, фосфору, заліза, міді, фтору та цинку. Його м'якоть багата на вітаміни A, В, С, D, E, є в ній каротин, пектин, а також нещодавно відкритий рідкісний вітамін Т. Також у цьому величному овочі є багато інших корисних речовин, які позитивно впливають на роботу всього організму.

"Чому б і нам не потішити наших улюбленців жовто-гарячим осіннім смаколиком!", – розповіли у зоопарку.

За період цієї акції тваринки у зоопарку скуштують понад 100 кг гарбузів. А за весь сезон понад тону.

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