"Люблю бухнути і тр**нути когось": у Запоріжжі п'яний викладач домагався студенток

На цей інцидент відреагувала запорізька поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

Викладача Запорізького електротехнічного коледжу звинувачують у тому, що він домагається своїх студенток. Одна із дівчат записала на відео розмову з викладачем.

Відео опублікував Telegram-канал Its_zp.

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Розмова з викладачем

"Добре, піду бухати, можливо, Сніжана ще приїде..." – говорить на відео п'яний викладач.

Дівчина, яка вела з ним розмову, відповіла, що Сніжана одружена, вона нікуди не приїде.

"Ну просто хоча б від**ати по-дружбі", – сказав чоловік.

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Дівчина порадила знайти йому вільну супутницю, а не заміжню.

"Добре, піду бухати", – сказав викладач.

Потім він дістав телефон і сказав, що ще є Світлана – мама однієї з абітурієнток.

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"Теж її хочу..." – сказав викладач.

Дівчина, яка з ним говорила, сказала йому, що він схожий на дівчину легкої поведінки.

"Я просто люблю бухнути і тр**нути когось із мам своїх студенток", – відповів викладач.

А дівчині, з якою він розмовляв на відео, викладач сказав, що до неї чіплятися не буде, бо "вона страшненька".

Потім зазначив, що лише кілька разів займався "гейством", але хлопчики його не цікавлять.

Реакція поліції

Відповідна інформація з відео була оприлюднена 15 січня.

У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито давно домагається своїх студенток. За словами студентів, керівництво навчального закладу "покриває" чоловіка.

Раніше скарг до поліції з цього приводу не надходило.

Співробітники відділу поліції №1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.

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