Людей відкинуло в різні боки: у Дніпрі вантажівка влетіла у вежу з електриками (відео)

Під час удару комунальники перебували у монтажному кошику / Колаж "Сьогодні"
У Дніпрі водій вантажівки не розрахував дистанцію і зачепив край автовежі. На ній у цей момент працювали електрики. Через зіткнення чоловіки випали із кошика підйомника.
Про це повідомляє Вартові Еспресо.
Що відомо
Подія сталася на житловому масиві Перемога у Дніпрі. На кадрах видно, як від удару комунальників викинуло з монтажного кошика і вони розлетілися в різні боки.
Один із чоловіків упав на землю і знепритомнів, другий, пристебнутий страховочним ременем, бовтався у повітрі на великій швидкості.
Очевидці кажуть, що біля автокрана не було жодних попереджувальних знаків.
У Кіровоградській області військова вантажівка збила шляховиків
У Кіровоградській області військова вантажівка в'їхала в бригаду шляховиків. Внаслідок ДТП двоє робітників загинули, ще один – у реанімації.
Військова вантажівка на великій швидкості їхала з Кропивницького у бік Умані. Спочатку зачепила ковзанку, а далі врізалася в асфальтоукладач, де стояли працівники. Одного із ремонтників від удару буквально розірвало на шматки. Ще один його напарник помер у швидкій. Третій – у лікарні.
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