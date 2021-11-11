Дітей розкидало, як кеглі у більярді. Момент жахливої ДТП у Харкові потрапив на відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували відео, як у Харкові іномарка протаранила групу людей, які переходили дорогу по "зебрі". У ДТП постраждали 13-річні хлопець та дівчинка.

Запис оприлюднив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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На записі видно, як кілька людей йдуть переходом, тоді як іномарка наближається до людей і навіть не зменшує швидкість. Авто просто протаранило натовп – одну людину відштовхнуло у сторону, а ще одна проїхалася під колесами авто кілька метрів. Лише після цього машина зупинилася.

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"З приводу ДТП з Toyota, збив наркоман, водія звуть Діма, живе на 23-го, машина ще одного наркомана-сина депутата! Господар авто агрофірма, належить Раїна Юрію", – написали про ДТП у Telegram-каналі "Харків Life".

ДТП з мажором у Харкові