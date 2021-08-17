Люди ходять по коліна у воді, авто тонуть у болоті. У Кирилівці затопило Федотову косу – фото

Через постійні потопи курортний сезон у Кирилівці зривається. Колаж "Сьогодні"
У курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. А вулиця для прогулянок перетворюється у брудне болото.
Про це пише "Ріа Мелітопіль".
Відпочивальникам доводиться йти по коліно по брудних калюжах, щоб дістатися до моря на пляж. Так само люди добираються у кафе, на ринок, "тонуть" у болоті і автомобілі.
Через це на більшості баз відпочинку на Федотовій косі в середині серпня багато місць порожні. А деякі пансіонати і зовсім закрилися.
Відпочивальники обурені, чому місцева влада не вживає ніяких заходів. Кажуть, така ситуація повторюється з року в рік.
"Люди приїжджають на 10 днів, а залишаються за фактом на 2-3 дні і їдуть, тому що медузи або ще якась неприємність. Влада місцева розслабилася, кажуть", – описав ситуацію блогер.
Кирилівку назвали найбільшим курортом на Азовському морі
У курортній Кирилівці в Запорізькій області провели велику інвентаризацію. Виявилося, що баз і місць для відпочивальників у ній набагато більше, ніж на інших курортах на Азовському морі, пише пресслужба Кирилівської ради.
Зараз у Кирилівці майже 500 баз і санаторіїв, які платять туристичний збір.
Вулиця Коса Федотова є найбільшою за кількістю об'єктів оздоровлення та відпочинку. Тут розташовано 246 таких закладів. Це майже в 2 рази більше ніж на вулиці Коса Пересип.
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