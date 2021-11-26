Люди лежали штабелями у їдальні: що відбувається в COVID-лікарнях Дніпра

Що відбувається у лікарнях Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі чоловік розповів про жахіття лікарень, де лікуються хворі на коронавірус. За його словами, пацієнти лежать прямо у їдальні медзакладу.

Про це повідомляє "Наше місто".

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Перебування в лікарні стало жахом

Як розповів дніпрянин Максим Карпенко, той жах, який він зазнав у перші дні перебування у ковідвідділенні, був за межею.

"Лежимо в їдальні всі разом, чоловіки, жінки, які тільки надійшли, вже майже вилікувалися. Включили опалення, яке так шпарить, що дихати ще важче, рятує лише кисень. Персонал, якому дуже вдячний, працює на розрив (80 хворих у відділенні). У першу ніч померло троє людей. Розумію, що це не сон, а реальність, де я перебуваю. Думки плутаються. Страшно. Дуже", – поділився Максим.

На щастя, йому вдалося видертися. Максим твердо для себе вирішив, що через 4-5 місяців щеплюватиметься.

"99% хворих – це нещеплені люди віком 50+, які мають супутні захворювання. Так, був один дідусь, який захворів через півроку після щеплення (CoronaVac), але легко переніс ковід. Ось така сумна статистика. Робіть висновки самі, нікого не хочу переконувати, а тим більше переконувати", – додав дніпрянин.

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

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