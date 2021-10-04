Мама була вдома: подробиці вбивства дитини на Закарпатті

Мама не заступилася за дочку / Колаж "Сьогодні"

Слідчі почала ще одну кримінальну справу через смерть 10-річної дівчинки, яку вбив вітчим. Мама дитини була весь час поруч, але не допомогла їй.

Про це повідомляє поліція Закарпатській області.

Подробиці історії

34-річний чоловік був п'яний. Увечері він побив свою прийомну дочку, а вранці знайшов її мертву в ліжку. Поліцейські затримали вітчима і помістили його в ізолятор тимчасового утримання, де він зараз і знаходиться.

Мама була поруч

Поліцейські встановили, коли чоловік бив дитину, в будинку була мати дівчинки. Жінка не допомогла їй, а навпаки залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили по даному факту ще одну кримінальну справу.

Відмови від дітей

Щороку в українських пологових будинках залишаються більше 300 кинутих батьками немовлят. Найчастіша причина відмови від дитини – низькі доходи сім'ї, проте бувають і інші причини відмов. Також батьки можуть залишити собі дитину, але після цього за вони за ним не дивляться.

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