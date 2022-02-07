Мама міцно спала. У Дніпрі 6-річний хлопчик мало не випав із вікна багатоповерхівки

У Дніпрі дитина ледь не загинула. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі 6-річний хлопчик ледь не випав із квартири на 6-му поверсі. У цей час його мама спала в іншій кімнаті.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає "Дніпро оперативний".
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На лінію ДСНС надійшло повідомлення від поліції, що на вулиці Маршала Малиновського в одній із багатоповерхівок маленька дитина знаходиться на підвіконні вікна у квартирі на 6-му поверсі і може будь-якої миті випасти.
На місце одразу ж прибули рятувальники та побачили, що хлопчик стоїть на підвіконні у кухні і відкриває та закриває вікно з періодичністю в 1 хвилину.
Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини піднялися на 6-й поверх і потрапили до квартири через балкон, а потім дитину спустили з підвіконня.
Як з'ясувалося, хлопчик був дома не один – його мама міцно спала у сусідній кімнаті.
Співробітники ДСНС врятували дитину. Фото: ДСНС України
У Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом
У Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна та кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.
Дитину побачили перехожі та викликали копів. Коли ті потрапили до квартири – малюк був один, брудний та голодний. У хаті не було їжі. Мати повернулася лише за годину.
"Я знаю точно, що я балкон закривала. У мене є підозри, що він піднявся на підвіконня. І відкрив балкон. Для мене це шок, вперше така ситуація", – сказала Зінаїда.
Дитину тимчасово забрала поліція. Сусіди кажуть: Зінаїда винаймає цю квартиру близько пів року, живе тихо.
Журналісти "Сьогодні" застали матір у службі у справах дітей. 28-річна Зінаїда не приховує – наркотики вживає не перший рік. А сина залишила одного, бо пішла працювати. Вона надає інтимні послуги.
"Я публікую в інтернеті оголошення про надання масажних послуг, про надання інтимних послуг і таким чином заробляю гроші. Ми зустрічаємось на нейтральній території. Я не ходжу до клієнтів. Усе за домовленістю. Ціни варіюються від 400 до 800 гривень", – заявила вона.
Також Зінаїда додала, що заробляє таким чином, бо чотири роки тому сім'я вигнала її з дому – за те, що набрала кредитів та вела аморальний спосіб життя. Визнає: про сина дбає погано. Проте хлопчика, мовляв, любить і зробить усе, щоб його повернути.
Раніше сім'я на обліку у соцслужби не перебувала. Тому молоді матері хочуть допомогти влаштуватися на роботу та вилікуватися від наркотичної залежності.