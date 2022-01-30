Машину перетворило на непотріб. Під Черкасами унаслідок жахливої ДТП загинули 4 людини (фото)

На Черкащині сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Вранці у неділю, 30 січня, поблизу села Тубільці Черкаської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули четверо людей.
Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Деталі страшної аварії
Неподалік повороту до села Тубільці о 5:30 ранку водій легковика не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався у дерево. В результаті авто сильно зім'яло.
Є жертви
На місці з'ясувалося, що внаслідок аварії загинули 24-річний водій легковика та ще три пасажири (дівчина й два хлопці) у віці 20-25 років.
Також до Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Зараз хлопець у вкрай тяжкому стані.
Місце, де сталася моторошна аварія. Фото: Екстрена медична допомога
Під Львовом автобус потрапив у жорстку ДТП
На Львівщині водій рейсового автобуса Харків-Слупськ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок цього постраждали 14 осіб.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів автобуса:
- 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей
- Три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.