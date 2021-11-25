У Харкові вантажівка з щебенем перекинулася на легковик: під завалами шукають дитину (фото, відео)

У ДТП загинули люди/Колаж: Сьогодні
У Харкові на окружній зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Один з транспортних засобів виявився заблокованим, оскільки на нього перекинулася вантажівка з щебенем.
Про це інформує поліція Харківської області
Деталі ДТП
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло у четвер, 25 листопада, о 18:25. Внаслідок аварії одна з вантажівок розчавила таксі.
Загиблі
За інформацією поліції, у ДТП загинули люди. Наразі встановлюється їх кількість. Під завалами шукають людей, зокрема дитину. На місці аварії працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.
У Києві п'яний водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу
На Мінському проспекті у Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє людей.
Водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Honda, Kia та Ford.
"Унаслідок ДТП трьох потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія Hyundai явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,78 проміле", — йдеться у повідомленні.
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