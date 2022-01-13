Масове "замінування". У Черкасах шукають бомби у всіх ТРЦ

У Черкасах повідомили про замінування / Фото: Колаж: Сьогодні

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.

Про це пише пресслужба поліції.

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Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі до них території щодо виявлення вибухонебезпечних речовин або предметів.

Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ.

"Просимо дотримуватися спокою та виконувати вимоги поліцейських" , – йдеться у повідомленні.

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Усі обставини події встановлюються.

Вчора у всіх школах Черкас шукали вибухівку

12 січня до поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.

"Всі школи в місті Черкаси заміновані. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви всі відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підірву всі школи в Черкасах. Ви всі помрете", – написав автор.

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У поліції Черкаської області зазначають, що раніше повідомлення про замінування надходили з Росії чи окупованих територій. Про це сайту "Сьогодні" розповіла речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

"Перевірили понад 20 шкіл, жодних небезпечних предметів не виявили. Перевірки ще продовжуються. Як показала практика з минулих років, коли були такі ж хвилі "замінувань", то повідомлення надходили або з окупованих територій, або з території Росії", – розповіла Зоя. Вовк.

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