Масове отруєння в школі Хмельницького: майже сотня потерпілих, в лікарні 15 осіб

Батьки постраждалих звернулися в поліцію / Фото: 061.ua

В інфекційній лікарні міста Хмельницький, з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція, залишаються 15 осіб, які раніше отруїлися в харчоблоці навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед постраждалих 14 дітей, їх стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає. Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Що відомо

В одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих – учні 1-4 класів, які харчувались у шкільній їдальні.

Станом на 17:00, 9 вересня 2021 року, було відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (серед них 1 дорослий).

11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 92 людей.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. Наразі слідчі встановлюють стан здоров'я інших дітей. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено низку експертиз.

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Роботу харчоблоку припинено.

У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть за кілька днів.

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