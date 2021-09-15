Масове отруєння в школі Хмельницького. В інфекційці залишаються двоє дітей

Всього постраждало 85 дітей. Фото: з відкритих джерел

В інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються двоє дітей, які отруїлися у харчоблоці навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 15 вересня в інфекційній лікарні м. Хмельницький залишаються госпіталізованими 2 дітей з Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня з підозрою на ротавірусну інфекцію", – йдеться в повідомленні.

В інформації зазначається, що за результатами лабораторних досліджень біоматеріалів працівників харчоблоку та хворих виділено золотистий стафілокок.

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Що відомо

В одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих – учні 1-4 класів, які харчувались у шкільній їдальні.

Станом на 17:00, 9 вересня 2021 року, було відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (серед них 1 дорослий).

11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 92 людей.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. Наразі слідчі встановлюють стан здоров'я інших дітей. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено низку експертиз.

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Роботу харчоблоку припинено.

У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть за кілька днів.

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