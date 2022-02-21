Масовий обстріл бойовиків на Донбасі. Що тепер відбувається у Щасті та Врубівці

На Луганщині знову обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі у селищі Врубівка та місті Щастя внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали чотири будинки, заправка та лінії електропередачі. Також не працює Луганська ТЕС. Відремонтувати мережу неможливо, оскільки обстріл не припиняється.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, обстріл у Луганській області відбувається хаотично. Нема такого, щоб окупанти стріляли в один населений пункт.

Також Гайдай заявив: якщо обстріл не припиниться, то ухвалюватимуть рішення про евакуацію людей.

Що кажуть рятувальники?

У ДСНС України повідомили, що в Луганській області через обстріл пошкоджено лінії електропередачі, газопостачання, насосну станцію, резервуарний парк зберігання залишків мазуту, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків.

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Крім того, внаслідок обстрілу в місті Щастя снаряди потрапили у насосну станцію № 1 КП "Житлобудсервіс". Без водопостачання залишилось близько 10 тис. абонентів. Також припинено теплопостачання через влучення в колектор теплоелектростанції, від'єднано енергопостачання.

Рятувальники не можуть розпочати гасіння осередків, оскільки обстріл продовжується. Травмованих та загиблих немає.

На Донбасі через обстріл окупантів люди залишилися без світла, газу, води та тепла

На Донбасі селище Врубівка та місто Щастя потрапили під обстріл російських окупантів. Люди залишилися без комунікацій. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, у Врубівці немає електрики та газу, пошкоджено житлові будинки, а люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів залишились без газу.

"Доступу до відновлення поки що немає. Обстріл не вщухає", – зазначив Гайдай.

Місто Щастя залишилося без води, тепла та світла. Наявні чотири прямі попадання у водозабір від російських окупантів.

"Також обстріли в районі РЕМ, робітники ЛЕО залишили свої робочі місця через пряму загрозу життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання", – додав голова Луганської ОДА.

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