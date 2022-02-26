Масові обстріли окупантів тривають: яка зараз ситуація у Маріуполі (відео)

У Маріуполі тривають бої. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Кількість поранених 26 лютого становить 58 осіб.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, передає УНІАН

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Що зараз відбувається у Маріуполі?

За словами міського голови, 25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-ма школа. Кількість поранених щодня зростає.

"58 осіб – кількість поранених у Маріуполі на сьогодні. У лікарнях їм надають допомогу. Є важкі та середньої тяжкості, але їхньому життю нічого не загрожує", – зазначив Бойченко.

Також 26 лютого було здійснено страшний обстріл у селищі Сартана. Кількість руйнувань та жертв поки що невідома, оскільки вогонь не припиняється.

"Сьогодні працюють ефективно комунальні підприємства. Ми контролюємо ситуацію, наскільки це можливо. Також регулярно йдуть обстріли наших теплоелектростанцій, відрізають нам електрику. Частково немає світла у Лівобережному районі та Кальміуському. Під час артобстрілу ми зупиняємо роботу транспорту", – додав мер Маріуполя.

У Маріуполі українські захисники знищили 22 російські танки

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили понад два десятки російських танків.

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"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожі танки, які йшли з Павлопіля", – зазначив міський голова.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

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Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").