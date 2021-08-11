Мати відволіклася на інших дітей. На Одещині в морі потонув хлопчик

Медики на пляжі намагалися врятувати дитину, але безрезультатно. Колаж "Сьогодні"

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чотирирічний хлопчик потонув у морі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Інцидент стався, коли багатодітна сім'я з Ізмаїльського району приїхала відпочити на пляж.

Мати купалася в морі з трьома дітьми і відволіклася на чоловіка і ще двох дітей, які перебували на березі. Тоді її син почав тонути. Дитину намагалися відкачати медики швидкої допомоги, однак вона померла.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Невтішна статистика

Більшість випадків утоплення відбуваються саме влітку, в сезон відпочинку. Тільки за червень цього року на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей. У ДСНС зазначили, що в більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

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