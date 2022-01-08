Загиблий у ДТП із Миколою Харківським був п'яний за кермом. Чи змінює це справу?

З'явилися нові подробиці ДТП із Миколою Харківським / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові загиблий у ДТП із 16-річним водієм Infiniti у момент аварії був п'яний. Проте правила руху він не порушував, тому причиною аварії це бути не могло і, відповідно, на рішення суду теж не вплине.

Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, пише "Укрінформ".

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У крові загиблого було 3,65 проміле. Це адміністративне порушення, але через смерть чоловіка його не притягнуть до відповідальності.

"В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи" , – сказав Чубенко.

Він додав, що причиною смерті водія стали саме травми життєво важливих органів, а не алкоголь, як про це раніше заявляла адвокат підозрюваного

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Чи може цим скористатися захист підлітка?

Чубенко запевнив, що слідчі зібрали достатню доказову базу, тому на справу це не вплине. Копи довели провину підлітка у ДТП.

"У ході проведених слідчих дій ми повністю та всебічно довели провину підозрюваного, а також маємо достатньо доказів, які надамо суду", – сказав спікер прокуратури.

Що відомо про ДТП?