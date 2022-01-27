Мер Маріуполя потрапив у скандал через висловлювання про росіян

Вадим Бойченко дорікнув Заходу у нагнітанні ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер українського Маріуполя (поблизу лінії зіткнення на Донбасі) на тлі заяв, що все частіше звучать, про активність Росії, яка нібито зросла, заявив, що не бачить таких ознак, і вважає, що Захід нагнітає ситуацію.
Про це Вадим Бойченко розповів у інтерв'ю виданню Financial Times.
"Немає ознак зростання активності наших східних друзів (Росії). Я думаю, що наші друзі-політики (на Заході) нагнітають ситуацію. Це частина переговорів і всі хочуть пограти м'язами... Війна розгортається на ТБ і в соціальних мережах", – сказав він FT.
Цитата в інтерв'ю мера Маріуполя
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою й буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, він поставив ультиматум Кремлю. Кулеба наголосив, що Москва ніколи не мала правдоподібної причини для того, щоб стягувати понад сто тисяч військових до кордонів України й нагнітати військову риторику. Водночас, нагадує міністр, Україна не планувала й не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. Причина в тому, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.