Мертве озеро та село-примара. ТОП-5 наймістичніших місць у Карпатах (фото)

У Карпатах є безліч загадкових та містичних місць. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські Карпати завжди захоплювали туристів своєю первозданною природою та магічними місцями. Мандрівники можуть відвідати кілька локацій, які викликають захоплення та водночас моторошні емоції.

Сайт "Сьогодні" зібрав наймістичніші місця Карпат.

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Мертве (Журавлине) озеро

Неподалік села Кам'янка у Сколівському районі Львівської області є містичне Мертве озеро, яке ще називають Журавлиним. Темна вода вкрита килимом з гілок, а також заростає мохом, що й перетворює озеро на мохове болото.

За легендою Мертве озеро відоме тим, що з цієї місцевості важко було вибратися живим. Чорна водойма в мальовничому лісі зачаровує своєю загадковістю та містичністю.

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Мертве озеро. Фото: travels-ukraine

Село-примара, або мертве село

У Карпатах є відоме село-примара Буркут на Івано-Франківщині. Село розташоване на березі річки між двома горами недалеко від українсько-румунського кордону.

За даними перепису 2001 року, на той час у селі мешкало 10 людей, проте з 2008 року в Буркуті не залишилося жодного постійного мешканця. Отже, його називають мертвим.

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Село-примара Буркут. Фото: Franyk.com

Цвинтар австрійських солдатів

Поблизу Рахова біля підніжжя Говерли є австрійський цвинтар часів Першої світової війни. Місце виглядає доглянутим, але про нього мало хто знає і туристи там рідко бувають.

Відомо, що австрійські солдати поховані на цвинтарі 30 серпня 1916 року. Цими днями в Карпатах проходили бої між Російською та Австро-Угорською імперіями.

Цвинтар австрійських солдатів. Фото: uzhgorod.in

Містичний замок в Ужгороді

Ходять чутки, що у замку Ужгорода вночі з'являється "дама в білому", яка блукає будівлею і зітхає. Охорона замку розповідала, що намагалася наблизитись до цієї фігури і вона була прозорою.

За архівними документами, давним-давно дочка тамтешнього коменданта здала ворогові мережу підземних ходів під замком, і тоді він заволодів будинком. Але в результаті батько дівчини дізнався про це раніше і зі злості наказав замурувати живцем свою дочку в стіні замку. Отже, біла фігура може виходити вночі зі своєї в'язниці та лякати оточуючих.

Містичний замок в Ужгороді. Фото: Скріншот із YouTube

Карпатська фортеця-примара

Поблизу села Урич у Сколівській міській громаді Стрийського району Львівської області є фортеця-примара Тустань.

Тустань входила в єдину систему Карпатської лінії оборони південно-західних рубежів Давньоруської держави та була важливим стратегічним об'єктом. Артефакти, розкидані на скелях, свідчать про неабияке культове значення цього місця для стародавніх жителів.

Один із каменів називають "Богом сонця" і на ньому є зображення обличчя. Також біля фортеці розташовані так звані солярні знаки. Вони так зроблені, що кожен із них видно лише у конкретний час доби.

Карпатська фортеця-примара Тустань. Фото: Вікіпедія

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