Помста за розслідування? У Харкові спалили елітний Lexus працівника Генпрокуратури (фото)

У Харкові підпалили авто правоохоронця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вночі 24 жовтня невідомі спалили елітну іномарку. Виявилося, що авто належить колишньому працівникові СБУ, а нині – заступнику голови Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Дмитру Калюжному.

Про це повідомляє ДСНС.

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Що відомо про інцидент?

24 жовтня в 1:44 рятувальникам повідомили про пожежу у дворі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Ньютона, 104. Горів автомобіль Lexus ЕS 350 – мотор і частина салону.

Поруч стояв легковик Skoda Oktavia, у якого почали плавитися задній бампер і ліхтарі. Рятувальники стверджують, що обидва автомобілі могли повністю згоріти.

Фото: ДСНС

Пожежу повністю загасили за годину. У результаті задню частину автомобіля Lexus і майже всю Skoda вдалося врятувати. За попередніми даними, причиною пожежі був підпал.

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Правоохоронці вже почали розслідування.

Кому належить іномарка?

Police Control Ukraine пише, що власником автомобіля LEXUS ES350 2011 року випуску є замначальника Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора при Харківській обласній прокуратурі Калюжний Дмитро Олександрович. Про це свідчить його декларація. Право керування цим автомобілем було і у самого силовика, і у його дружини.

Фото: Police Control Ukraine

Раніше Дмитро Калюжний працював в УСБУ в Харківській області у відділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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Підпал – помста?

Police Control Ukraine, посилаючись на інформоване джерело, пише, що причиною підпалу могли бути "розбірки прокурорських".

Тобто помста працівників місцевої прокуратури або помста фігурантів поліцейських корупційних справ, за якими проводив розслідування Калюжний, працюючи в СБУ.