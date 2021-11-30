Хуртовина, ожеледиця та мокрий сніг: на Львів насувається негода

Негода у Львові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові у середу, 1 грудня, очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах, хуртовину, мокрий сніг і сильні пориви вітру.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

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Негода у Львові у перший день зими

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у Львові 1 грудня очікуються пориви південно-західного вітру 15–20 м/с, хуртовина, а на дорогах буде ожеледиця. Окрім того, прогнозують мокрий сніг.

Зазначається, що всі комунальні підприємства, які будуть задіяні у прибиранні вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування. Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. Тому за потреби техніка готова виїхати для посипання протиожеледними матеріалами магістральних вулиць, підйомів, мостів.

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Погода на 1 грудня в Україні

Завтра, 1 грудня, перший день зими в Україні буде зі снігом. Серйозних морозів поки що чекати не варто. Сніг буде мокрим.

Температура повітря у більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 4 тепла, а у південній частині від +3 до +8 градусів. На дорогах вже з'являється ожеледиця.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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