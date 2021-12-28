Милости дня. У бердянському зоопарку тигри вийшли на першу снігову прогулянку (фото)

Всі тигри занесені до Червоної книги / Колаж "Сьогодні"

Бенгальські та уссурійські тигри приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську вийшли на першу снігову прогулянку. Усього там живе пара уссурійських та 6 бенгальських тигрів.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Зовсім молода пара

В одному з вольєрів живе молода пара Кен та Монро. Хижакам 4 роки. У тварин вони вважаються підлітками. Тварини ще не набрали маси і не досягли повного розміру.

У другому вольєрі – дорослі тигри Азір та Француз разом із одним зі своїх малюків, який народився у квітні.

У тигреня ще немає імені, і важить він поки що близько 100 кг, але вже через кілька років буде не менше, ніж його батько.

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Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

Як назвати малюка

"Ми оголошували конкурс на вибір імені для малюка, але через те, що у конкурсі взяли участь в основному діти, всі запропоновані варіанти були недоречні, на кшталт "Ракета". Тому ми знову оголошуємо конкурс. Хотілося б, щоб у бенгальського тигреня, що народився, у квітні, з'явилося ім'я", – розповів власник зоопарку Ігор Кальченко.

Малюк буде жити з мамою до 3 років, як це відбувається в дикій природі.

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Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

Як правильно годувати тигрів

На день один тигр з'їдає мінімум 10 кг яловичини. Їдять хижі коти 6 разів на тиждень, ще один день – розвантажувальний.

На рік на одного тигра припадає до 3 тонн м'яса, це на півтонни м'яса більше, ніж потрібно леву. У розвантажувальний день хижакам дають молоко та вітаміни.

"Бенгальські тигри – меланісти, у природі вони народжуються один раз на 10 000 випадків і виживання їх одно нулю, вони як "білі ворони". Але в неволі вони розмножуються чудово. Яскравий приклад тому Азір і Француз – кілька щороку наводить потомство по два малюки", – пояснила речник зоопарку Аліна Голованова.

Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

Скільки білих тигрів?

У світі білих тигрів трохи менше 2 000 особин, у тому числі 130 – у неволі, з яких 100 – в Індії, решта живе по всьому світу.

Амурських тигрів у світі залишилося близько 300 особин.

Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

"Уссурійський тигр – найбільша хижа кішка на планеті. Вони полюють навіть на ведмедя, який є, у свою чергу, найбільшим хижаком на планеті", – додав Ігор Кальченко.

Усі тигри занесено до Червоної книги.

Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

Кого можна ще побачити у засніженому зоопарку

У Бердянському зоопарку налічується понад 150 видів тварин. Тільки цього року тут з'явилися пуми, патагонські мрії, хамелеон, лелеки марабу, кучеряві пелікани.

У засніжених вольєрах навіть у морозну погоду гуляють білі вовки, пуми, верблюди, леви, пантери.

Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

Бенгальські та уссурійські тигри вийшли на прогулянку. Фото: Укрінформ

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