Мінус один: під Волновахою збили ворожий бомбардувальник

У Донецькій області підбили російський СУ-34 / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділ протиповітряної оборони Об'єднаних сил у районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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"Пілоти цього літака здійснювали варварські бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо", – написали у штабі.

Ситуація в Україні 3 березня