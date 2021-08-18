Мирна жителька на Донбасі потрапила під обстріл бойовиків

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters
На Донбасі напередодні бойовики обстріляли Золоте-4 (Луганська область). Внаслідок обстрілу поранення отримала мирна мешканка.
Про це повідомляє Луганська ОДА.
За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.
"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", – зазначив він.
Внаслідок обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.
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Дані за минулу добу
- За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
- Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
- Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.
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