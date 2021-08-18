Мирна жителька на Донбасі потрапила під обстріл бойовиків

Бойовики на Донбасі. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбасі напередодні бойовики обстріляли Золоте-4 (Луганська область). Внаслідок обстрілу поранення отримала мирна мешканка.

Про це повідомляє Луганська ОДА.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.

"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", – зазначив він.

Внаслідок обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

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Дані за минулу добу

За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: