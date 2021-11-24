Мітинг антиваксерів не допоміг. Суд ухвалив рішення у справі Остапа Стахіва

Суд розглянув справу антивакцинатора Остапа Стахіва / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівський апеляційний суд залишив колишнє рішення Галицького районного суду щодо запобіжного заходудля антивакцинатора Остапа Стахіва. Рішення апеляційного суду не підлягає оскарженню.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

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Так, запобіжний захід для Остапа Стахіва не змінився – це утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

За словами Стахіва, з п'ятниці він оголосив голодування через порушення його прав, тиск на нього та неналежні умови утримання в СІЗО.

Мітинг не допоміг

18 листопада у Львові проходило засідання суду щодо обрання запобіжного заходу лідеру антивакцинаторів Остапу Стахіву Біля будівлі суду зібралося багато людей.

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Під суд приїхав поліцейський мікроавтобус і люди почали скандувати "Свободу Остапу!", припускаючи, що активіст був усередині автомобіля.

Крім того, за кількадесят метрів зібралася група націоналістів, які виступали за затримання та засудження Стахіва.

Що відомо про лідера антиваксерів Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО „Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій та розслідувань, через що кілька разів кидали в сміттєвий бак і обливали зеленкою.

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2015 року був кандидатом у мери Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. 2019 року балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, але набрав 1,2% голосів виборців. Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

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