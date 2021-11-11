Міг бути під наркотиками та сином чиновника: всі подробиці жахливої ДТП у Харкові (фото, відео)

У Харкові знову сталася страшна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 11 листопада вкотре сталася моторошна ДТП. Водій Toyota Land Cruiser збив двох дітей на пішохідному переході. Як стало відомо, порушник міг бути під дією наркотиків, а також сином місцевого чиновника.

Детальніше про страшну аварію читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Що сталося?

У Харкові сталася ще одна трагічна ДТП. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка".

"Поки що немає відповіді на запитання про те, п'яний чи тверезий був водій джипа. Слідчо-оперативна група з'ясовує", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

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Водій міг бути під наркотиками

Як стало відомо, порушник міг бути під дією наркотиків. Наразі його відправили на проходження відповідного тесту.

Водій раніше притягувався до відповідальності за статтею 309 за незаконне виробництво чи зберігання наркотиків, проте до суду справа не дійшла.

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Порушник може бути сином місцевого чиновника

Водій Toyota Land Cruiser може бути сином місцевого чиновника. Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

Зазначається, що водій ніде не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Крім того, сусіди чоловіка розповіли, що підозрюваний часто дивно поводився.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта уточнив Суспільному, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти нині перебувають у лікарні.

Що загрожує порушнику?

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Винуватцеві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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