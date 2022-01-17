Мороз та вітер: де завтра в Україні очікується негода

Цього дня варто очікувати ожеледицю / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 18 січня, буде холодною та сніжною, але не скрізь. На півдні країни вдень температура повітря підніметься до нуля. У решті регіонів варто очікувати ожеледицю та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Завтра в Україні прогнозують північно-західний вітер зі штормовими поривами, які сягатимуть 15-22 м/с, а іноді й більше. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу. Тепліше буде лише на півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до нуля градусів. Також очікуються невеликі опади.

У Києві завтра, 18 січня, буде мороз. Вдень температура повітря опуститься до -4 градусів. На дорогах ожеледиця, а також невеликі опади.

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Вітер очікується північно-західний з сильними та штормовими поривами до 15 м/с.

Погода в Україні на 18 січня. Фото: Наталки Діденко

Яку погоду чекати взимку в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

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Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові заметілі, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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