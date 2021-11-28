Потужний вибух у Новій Одесі: під завалами знайшли ще одну людину

Під завалами у Новій Одесі знайшли третього загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні
Рятувальники у Новій Одесі Миколаївської області, де стався вибух у житловому будинку, знайшли під завалами тіло 87-річного загиблого. Він був господарем квартири, де вибухнув газ.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Наразі рятувальники прибирають завали та намагаються дістати тіло чоловіка. Територію інциденту огородили стрічкою.
Тепер жертв внаслідок інциденту троє – двоє жінок та один чоловік. Рятувальники кажуть, що, найімовірніше, це остання жертва.
Коротко про вибух у будинку
- 27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух.
- Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.
- За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5 поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.
- Експерти припускають, що господарі однієї із квартир забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цей раз був фатальним.
- Спочатку було троє постраждалих – один із тілесними ушкодженнями, ще двоє у стані шоку. Невдовзі з-під завалів дістали двох загиблих, на наступний день знайшли третю жертву.
- Влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть.