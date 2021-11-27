Потужний вибух у багатоповерхівці під Миколаєвом. З-під завалів дістали жінку, ще двох шукають (оновлено)

Рятувальники розбирають завали після вибуху у житловому будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині рятувальники знайшли жінку, яку шукали після потужного вибуху у житловій багатоповерхівці. Її непритомне тіло дістали з-під зруйнованих елементів будинку на четвертому поверсі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Що зараз відбувається на місці

Наразі працівники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи. Вони шукають ще двох людей, які також можуть бути під завалами.

Фото ДСНС

Загалом на місці працюють 116 людей: рятувальники, кінологи, медики швидкої допомоги, працівники Облгазу та Обленерго. Якщо ситуація погіршиться, до роботи підготували ще 40 рятувальників, екскаватор та кран.

Фото ДСНС

Місцева влада поки що вирішує, де тимчасово поселити постраждалих від вибуху.

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Фото ДСНС

Нові подробиці

Голова ОСББ зруйнованого будинку Валерій Табакар розповів "Сьогодні", що в будівлі повністю відключили газ і електроенергію, а ліквідація наслідків затягнеться надовго.

Загалом у будинку 30 квартир, з яких шість нежитлових. Однак точна кількість жителів невідома, оскільки є дані лише за пропискою, насправді кількість людей може бути іншою.

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Усіх постраждалих, зазначає голова ОСББ, розселять у гуртожитках. Перший під'їзд будинку повністю завалений, тож люди не зможуть поки що забрати речі з квартир. Щодо ще двох під'їздів влада уточнюватиме у рятувальників, чи можна людям зайти до своїх квартир.

Що буде з будинком?

Валерій Табакар зазначив, що влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть. Що буде з двома іншими – поки невідомо.

Коротко про вибух у будинку