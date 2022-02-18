Є загроза затоплення! На Закарпатті річка може вийти із берегів

Рівень води може піднятися в річці Уж / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 18 лютого, у Закарпатській області може піднятися рівень води на водоймах. Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річці Уж.

Про це повідомляють ДСНС.

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"18 лютого очікуємо максимальний рівень на м. Уж (м. Ужгород Закарпатської області) – 40-70 см над нулем посту (рівень води на 20 год. 17.02 18 см), початковий вихід води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий)" , – попереджають рятувальники.

Негода на Закарпатті

На початку лютого на Закарпаттівода зруйнувала греблі та підтопила будинки, а рятувальники працювали без перерви. Також шукали зниклого 14-річного хлопця, якого забрало течією. Проте йому не вдалося вижити.

Місцеві не пам'ятають такої повені ще з 2003 року.

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"Дамби ще стримували все добре. А потім прорвало у двох місцях. Ми загнали трактор, який розганяв ту воду", – розповідає місцевий житель Адрій Ісаак.

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