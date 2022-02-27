На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки (відео)

Танки спалахнули, так і не заїхавши в місто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

"Два підбиті ворожі танки. Палає ворожий блокпост біля Хімпрому, Суми! Слава нашим хлопцям", – написала вона.

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.