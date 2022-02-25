На лікарнях Одеси з'явилися білі полотна з хрестом – що це означає

На лікарнях Одеси з'явилися знаки. Фото: колаж "Сьогодні"
Від мешканців Одеси почали надходити тривожні повідомлення про виявлення на дахах лікарень білих полотен зі знаком червоного хреста.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.
Деталі
У воєнний період емблема червоного хреста виконує роль захисного знаку (знаку гуманності).
Як зазначають в оперативному командування "Південь", наносячи червоний хрест на лікарні, одна сторона конфлікту сигналізує іншій, що цей об’єкт не може стати ціллю атаки, що всередині знаходяться жертви війни – у випадку з лікарнями поранені та хворі.
Атаки на такі об’єкти заборонені та є серйозним порушення норм міжнародного гуманітарного права.
З урахуванням того, що Україна другу добу знаходиться в стані війни з Росією, Командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук прийняв рішення та дав відповідне доручення розмістити на лікувальних закладах міста Одеса та медичному транспорті саме такий знак.
Білі полотна на лікарнях Одеси
Ситуація в Україні 25 лютого
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