На чеченському весіллі під Одесою влаштували стрілянину просто посеред дороги (оновлено)

Спецназ приїхав прямо на святкування в ресторан і затримав підозрюваних

Стрілянина під час весілля в Одесі / колаж "Сьогодні"

У селі Фонтанка під Одесою біля торгового центру "Рів'єра" виходець із Чечні вийшов із автомобіля весільного кортежу і посеред дороги відкрив стрілянину з автомата, мабуть, за традицією кавказьких весіль. Поруч сигналили на автомобілях його друзі, а один із них намотував кола, створюючи аварійну ситуацію.

Відео інциденту було опубліковане в Мережі.

Ролик став швидко поширюватися в Мережі, і розв'язка настала несподівано швидко – прямо на весіллі у ресторані "Море", куди прибули спецпризначенці.

Як повідомили у Нацполіції, правоохоронці побачили ролики зі стріляниною в інтернеті і відразу ж оголосили план перехоплення, після чого стрілець і тих, хто були з ним, швидко знайшли і встановили їхні особи.

На опублікованому відео можливі стрілки лежать на асфальті, біля них чергують бійці спецпідрозділу.

Начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех розповів, що чоловік, який стріляв, установлений і затриманий за хуліганство. Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі, щодо нього буде складений адміністративний протокол.

Слід зазначити, що чоловік, який влаштував стрілянину посеред вулиці, вже встиг вибачитися перед жителями Одеси, відео нещодавно з'явилося в Мережі.

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"Приношу свої вибачення жителям міста Одеси за свою неналежну поведінку, я щиро каюся і надалі зобов'язуюся більше не робити таких вчинків", – каже хлопець на камеру.

Водночас, за інформацією видання "Страна", весілля святкував Магомед Закарієв – багаторазовий чемпіон України з вільної боротьби і студент Міжнародного гуманітарного університету.

А хлопця, який стріляв посеред дороги, звуть Кирило Крамаренко (саме він вибачається на відео), проживає в місті Южне.

Поліція опитала всіх учасників інциденту, і поки їх відпустила, вилучивши зброю. Відкрито кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

Нагадаємо, в Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина, у результаті якої були поранені дві людини. Як виявилося, конфлікт стався між старим і новим власником квартири.

Ми також писали, що в Стрию Львівської області 40-річного місцевого жителя застрелили просто біля поліцейської дільниці.