На Донбасі активізувалися бойовики: де стріляли цього разу

Бойовик на окупованій території обстрілює позиції ЗСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за минулу добу, 12 липня, бойовики п'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Поблизу Золотого-4 противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики палили з гранатометів і стрілецької зброї.

Також неподалік Миронівського бійці ЗСУ помітили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Реклама

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 13 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – біля Південного бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт на деякий час лише призупинили.

Крім того, нещодавно бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти осіб, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.

Також дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль: