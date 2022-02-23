На Донбасі бойовики обстріляли дитсадок та будинки – постраждала жінка (фото, відео)

Бойовики обстріляли дитсадок на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти на Донбасі обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі, а в Миколаївці снаряд бойовиків влучив у житловий будинок, поранено місцеву мешканку.
Про це повідомила Національна поліція у Донецькій області.
У селі Миколаївка жінка постраждала внаслідок розриву снаряда. У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Після цього дітей забрали батьки.
Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало подружжя похилого віку.
Правоохоронці наголосили, що відстань від Зеленопілля до лінії розмежування – лише 5 км.
Наразі поліцейські документують наслідки та допомагають місцевим жителям. За цими фактами розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Загострення на Донбасі
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