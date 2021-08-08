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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий

8 серпня, 09:18

Юлія Ляхова

В результаті ворожих обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

За минулу добу, 7 серпня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий, ще двоє захисників отримали поранення, один із них нині перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє преслужба ООС.

Де стріляли бойовики:

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Дослідному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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