На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ із забороненої зброї: одного бійця вбили, другого поранили

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 30 вересня, вони 13 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.
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Де стріляли?
- Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм.
- У районі Попасної найманці скоїли два обстріли з гранатометів різних систем.
- Зі станкових протитанкових гранатометів ворог стріляв в сторону Золотого-4 і Катеринівки.
- Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
- Пеподалік Кримського палили з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- У районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У сторону Талаківки - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення. Поранений боєць перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь, чим змусили ворога припинити вогневу активність. Станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
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