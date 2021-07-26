На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони стані

Бойовики на Донбасі активізувалися – ЗСУ відповіли на обстріл. Яка ситуація там зараз

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі за останню добу, 25 липня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали двоє українських бійців. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Бойовики застосували проти українських військових озброєння БМП-1, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети 120-го і 82-го калібру і стрілецьку зброю.

Біля яких населених пунктів було жарко:

Новозванівка;

Кримське;

Нью Йорк;

Причепилівка;

Південне.

Крім того, у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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У результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Бійці зараз перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

З початку цієї доби, 26 липня, було три порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Пісків, Авдіївки і Причепилівки. Втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але й для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.