На Донбасі бойовики поранили українського бійця – у якому він стані

На Донбасі поранили українського бійця. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 5 листопада окупанти Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілу було поранено бійця ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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Де стріляли?

Біля Причепилівки – обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;

у напрямку Болотене, Кримське й Луганське – здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Лебединського – вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Воїнові надано долікарську допомогу і він був евакуйований до лікувального закладу. Його стан оцінюється як задовільний.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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