На Донбасі бойовики поранили українського бійця – у якому він стані

На Донбасі поранили українського бійця. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на вечір 5 листопада окупанти Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілу було поранено бійця ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі ООС.
Де стріляли?
- Біля Причепилівки – обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
- у напрямку Болотене, Кримське й Луганське – здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Лебединського – вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Воїнові надано долікарську допомогу і він був евакуйований до лікувального закладу. Його стан оцінюється як задовільний.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.