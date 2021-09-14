На Донбасі бойовики поранили українського військового: у якому він стані

Бойовики відкрили вогонь по українським військовим. Колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі 14 вересня один раз порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомилиув пресцентрі штабу ООС.

Російські найманці відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски. Обстріл вели з автоматичних станкових гранатометів.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне осколкове поранення.

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"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – заявили в ООС.

На ворожий обстріл відповіли українські військові, також про порушення режиму тиші вже повідомили представникам місії ОБСЄ.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецька. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.