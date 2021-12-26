На Донбасі бойовики поранили українського військового – в якому він стані

Ситуація на Донбасі погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 26 грудня на Донбасі збройні формування Росії 5 разів порушили режим тиші. Внаслідок цього поранено одного українського військового.

Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог застосував безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріли ВОГ-17.

Є поранений

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я тяжкий.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати свою участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". Водночас у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

2021 року РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України. Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

у невиконанні угод щодо Донбасу. Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

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