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На Донбасі бойовики поранили військового: у якому він стані

Валентина Шаповал
16 листопада, 17:34
Військовому надали медичну допомогу та евакуювали його до лікувального закладу

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю / Коллаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 листопада, через ворожі обстріли отримав поранення один український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Подробиці

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, 4 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надали медичну допомогу. Його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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