На Донбасі бойовики поранили військового: у якому він стані

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю / Коллаж "Сьогодні"
Сьогодні, 16 листопада, через ворожі обстріли отримав поранення один український військовий.
Про це повідомляє штаб ООС.
Подробиці
З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, 4 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надали медичну допомогу. Його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄна тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицяхчоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.