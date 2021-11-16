На Донбасі бойовики поранили військового: у якому він стані

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю / Коллаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 листопада, через ворожі обстріли отримав поранення один український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Подробиці

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, 4 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїнові надали медичну допомогу. Його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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