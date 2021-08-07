На Донбасі бойовики вбили українського військового: ім'я та фото загиблого

Військовослужбовець із 2020 року був на контракті в українській армії, сам родом із Сумської області

На фронті знову втрати у ВСУ / Фото: Сьогодні

Сьогодні в результаті ворожого обстрілу на передовій загинув боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського Ярослав Семеняка.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

В ОДА зазначили, що боєць родом з Конотопського районі і йому було 32 роки.

"Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТКР ВОП "Пассат" в районі селища Піски. Ярослав родом із Конотопського району Сумської області. Служив за контрактом з червня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

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У свою чергу користувач Ольга Ястреб, яка, судячи з усього, була знайома з Ярославом, опублікувала фото загиблого.

"Семеняка Ярослав Володимирович 01.10.1989 року народження, військовослужбовець 58-ї бригади 7 серпня загинув. Вічна пам'ять. Низький уклін батькам, дружині. Це був дійсно справжній син, чоловік, брат, друг. Це було сонечко, з приходом якого, коли він приходив у гості, всі хмари зникали", – написала вона.

Ярославу було всього 32. Фото: Facebook

Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях бойовики обстріляли мирний будинок, були постраждалі. Під удар окупантів потрапила Красногорівка.

Також нагадаємо, що 27 липня був рівно рік перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть в таких умовах втрат у ЗСУ стало набагато менше. У ТКГ розповідали, скільки загинуло українських військових за час перемир'я.