На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів. Де йшли бої

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 15 вересня, вони тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Де стріляли

Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

У напрямку Південного збройні формування РФ вчинили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7-му годину 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Реклама

Читайте також:

На Донбасі бойовики з артилерії обстріляли автомобіль СЦКК (фото)

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, 8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях у Мар'їнці й мало не рознесли житловий будинок.