На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів. Де йшли бої

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 29 вересня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Де стріляли
- В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
- Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
- Поблизу Шумів ворог вів прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
- У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У відповідь на обстріли ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.
Втрат серед наших воїнів немає.
З початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Читайте також:
"Втрати можуть збільшитися вп'ятеро" – що назріває на Донбасі після дозволу на вогонь у відповідь
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.
Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.