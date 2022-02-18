На Донбасі людей закликали їхати до Росії: що кажуть місцеві жителі – ексклюзив

Жителів Донбасу просять виїхати у Російську Федерацію. Фото: колаж "Сьогодні"

На окупованих територіях Донбасу 18 лютого на місцевому телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу майбутню евакуацію жителів Донецька у Ростовську область.

Журналісти "Сьогодні" дізналися, яка ситуація на Донбасі.

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"Прозвучало на тлі рядка, що біжить, про те, що днями в місцевому театрі буде творчий вечір. Куди, коли і як збираються евакуювати – все це незрозуміло", – розповіла нам донеччанка, яка попросила не називати її імені у пресі.

Зі свого боку, місцевий житель, який днями виїхав у Росію, розповів нам, що на російській території поблизу пункту пропуску Маринівка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.

"Схоже, що стабільно та швидко йдемо до "дна". Вчора прозвучала інформація, що через масований обстріл постраждала водонасосна станція, жителям деяких районів Макіївки сказали екстрено запастися водою", – каже місцевий житель.

У Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони

В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони. Про це кореспондентові "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

У центрі Донецька сирени о 16.27 перестали густи. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.