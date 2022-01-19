На Донбасі знайшли мертвим 23-річного військового – що сталося

На Луганщині помер 23-річний військовий. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області 18 січня виявили мертвим військовослужбовця за контрактом. Він родом з Кіровоградської області, і йому було лише 23 роки.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил.

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Чергове самогубство

За попередньою інформацією, військовослужбовець наклав на себе руки, вистріливши в підборіддя зі штатної зброї.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Розглядаються також інші версії, серед них умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Тривають слідчі дії, та з'ясовуються всі обставини.

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Подібні випадки почастішали

У Донецькій області 9 січня виявили мертвим військовослужбовця. Йому було лише 18 років, і він уродженець Кривого Рогу Дніпропетровської області.

На місце події оперативно прибули поліцейські, прокурор та експерти. За попередньою інформацією, солдат наклав на себе руки, вистріливши в голову зі штатної зброї.

Наразі за фактом загибелі військового відкрили кримінальну справу, тривають слідчі дії.

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"Основної версії поки що немає. У межах розслідування буде встановлено істину", – повідомила "Сьогодні" речниця Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил Ольга Мізерна.

За даними прокуратури, слідчі розглядають такі версії, як вбивство, а також доведення до самогубства.

На Донеччині 28 грудня виявили мертвим військовослужбовця. Він був родом із Запоріжжя.

За попередньою інформацією, військовий, перебуваючи на бойовому чергуванні, наклав на себе руки, вистріливши в голову зі штатної зброї.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Крім того, розглядаються інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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